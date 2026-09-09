Это первый складной iPhone. Представлен iPhone Duo. 5,4 дюйма, двойная батарея, мощная платформа Apple A20 Pro — 2000 долларов

Первый iPhone, который работает сутки одной зарядке

Сегодня Apple представила много аппаратных новинок — умные часы, наушники, iPhone 18 Pro/Pro Max — но настоящей новинкой стал iPhone Duo. Это первый складной смартфон компании. В разложенном состоянии это самый тонкий смартфон Apple.

Скриншот видео Apple Источник изображения: Apple

iPhone Duo получил два экрана. Наружный — с диагональю 5,4 дюйма, внутренний — 7,6-дюймовый. Внутренний дисплей по своей площади на 50% больше, чем экран iPhone 18 Pro Max и на 80% больше, чем экран iPhone 18 Pro. Оба экрана совместимы с Apple Pencil с USB-C. Touch ID встроен в боковую кнопку.

Скриншот видео Apple Источник изображения: Apple

В конструкции смартфона широко применяется титановый сплав, стекло Ceramic Shield защищает как экран, так и крышку, есть защита IP65.

Скриншот видео Apple Источник изображения: Apple

iPhone Duo работает на SoC Apple A20 Pro с дополнительным чипом Display Engine. Также смартфон получил модем Apple C2. iPhone Duo может запускать два приложения одновременно.

Скриншот видео Apple Источник изображения: Apple

Батарей две, по одной в каждой половинке. На полной зарядке смартфон обеспечивает 21 час просмотра видео. Именно Duo в Apple называют первым смартфоном, который работает сутки на одной зарядке. К слову, заряжается он тоже быстро: на 50% за 20 минут.

Скриншот видео Apple Источник изображения: Apple

Основная камера сдвоенная, в ней используются 48-мегапиксельные датчики. Основной модуль оснащен широкоугольным объективом, он же отвечает за съемку с зумом. Второй модуль — со сверхширокоугольным объективом.

Базовая версия с 256 ГБ флеш-памяти оценена в 2000 долларов. Предзаказы стартуют 16 октября, открытые продажи начнутся спустя неделю — 23 октября.