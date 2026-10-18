Суборбитальные корабли Virgin Galactic станут платформами для изучения космической погоды

Компания подписала с Исследовательской лабораторией ВВС США соглашение на 24 месяца: датчики на новых кораблях будут собирать данные о влиянии космической погоды на орбитальную инфраструктуру

Virgin Galactic объявила о заключении соглашения о совместных исследованиях с Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL). Документ подписан с управлением космической войны (Space Warfare Directorate) на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико и рассчитан на 24 месяца. Стороны намерены изучить возможность сбора данных о космической погоде с борта новых суборбитальных кораблей компании Spaceship.

В рамках соглашения специалисты оценят интеграцию датчиков в корабль и сбор данных во время полёта. Генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглазиер отметил, что новые корабли изначально создавались с гибкостью, позволяющей выполнять широкий круг исследовательских задач и услуг по сбору данных.

Источник изображения: Virgin Galactic

Для Virgin Galactic это уже второе подобное соглашение: в декабре 2025 года компания подписала аналогичный договор с Ливерморской национальной лабораторией (LLNL), в рамках которого оценивается использование сенсоров на носителе для высокоширотной съёмки.

Старший научный сотрудник AFRL доктор Шон Ард пояснил, что данных о космической погоде в мезосфере и нижней термосфере не хватает, а платформа Virgin Galactic хорошо подходит, чтобы заполнить этот пробел. Это важно для защиты и развития космических систем, от которых зависят современная связь, навигация и исследования. Если испытания пройдут успешно, то суборбитальные корабли, создававшиеся для туризма, смогут регулярно работать как научные платформы мониторинга космической погоды.