OLED-экран на 120 Гц, батарея 8000 или 10000 мА•ч, зарядка 80 Вт. Глобальные версии Oppo A7 Pro и Oppo A7 Pro Max протестированы до анонса

Глобальные версии Oppo A7 Pro 5G с номером CPH2931 и A7 Pro Max 5G с номером CPH2909 прошли тестирование Geekbench 7. Модели уже ранее замечали в сертификационных базах, включая тайскую NBTC, что указывает на подготовку международного запуска.

Тесты раскрыли главное отличие смартфонов: A7 Pro работает на платформе MediaTek MT6835, которая, вероятно, соответствует Dimensity 6360 Max, тогда как A7 Pro Max получил Qualcomm SM4850 — предположительно Snapdragon 4 Gen 5.

Источник изображения: gizmochina // Oppo

Оба устройства оснащены 8 ГБ оперативной памяти и работают под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16. A7 Pro набрал 719 и 2074 балла, а Pro Max — 834 и 2181 балл в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Судя по данным Geekbench, глобальные версии могут сохранить характеристики китайских моделей. Oppo A7 Pro получил 6,57-дюймовый OLED-экран FHD+ с частотой 120 Гц, аккумулятор на 8000 мА•ч с зарядкой 45 Вт, основную камеру 50 Мп и фронтальную на 8 Мп. A7 Pro Max оснащается 6,78-дюймовым экраном FHD+ 120 Гц, батареей на 10 000 мА•ч с 80-ваттной зарядкой, камерами 50+2 Мп сзади и 50-Мп фронтальной камерой.