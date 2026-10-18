Исследователь в области безопасности Сэмми Аздуфал, как сообщает The Verge, получил взломал сеть роботов Eiliko компании Energize Lab и сумел не только получить доступ к миллионам разговоров, но и заставить этих роботов вести себя не так, как задумывал производитель.

Речь примерно о 68 000 роботов, и это, похоже, вообще все Eiliko, выпущенные Energize Lab. Получив доступ к системе, Аздуфал получил доступ к 13 млн разговоров владельцев этих роботов. Большая часть роботов была продана в США, и почти половина всех профилей (31 000) принадлежали детям.

Суть в том, что сам сервис этих ИИ-помощников анализировал общение людей с роботами для создания подробных профилей пользователей, записывая имена, возраст, даты рождения, род занятий, семейное положение и даже личностные черты. Аздуфала отметил, что, эти профили хранились вместе с адресами электронной почты, IP-адресами и поисковой базой данных переписок. Кроме того, сервис также хранил фотографии, включая, само собой, фотографии детей.

Данные о личностных чертах — это вовсе не пара слов о характере владельца робота. К примеру, 52-летняя сотрудница службы поддержки клиентов по имени Люси была записана в системе, как «добрая, отзывчивая, трудолюбивая и ценящая дружбу и доверие». Там же отмечалось, что ей «трудно доверять членам семьи» и что в настоящее время она «чувствует себя изолированной». Несложно догадаться, насколько серьёзными могут быть утечки личных данных, дополненных такими подроностями.

Уязвимости в системе позволили расследователю также удалённо изменить память одного из роботов о его владельце. Эксперимент был контролируемый, так что владелец заранее всё знал, но развитие событий может быть ужасным, потому как Аздуфал заставил робота позвонить владельцу и сообщить ему, что его родители погибли в автокатастрофе.

The Verge потратили более месяца, пытаясь связаться с Energize Lab, отправив запросы на 10 адресов электронной почты, связанных с ее основателем и несколькими отделами, а также пытаясь связаться с сотрудниками через LinkedIn. Аздуфал пытался связаться с компанией еще дольше. Компания никак не отреагировала.