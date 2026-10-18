Индонезия получит атомное электричество с воды — проектом займётся «Росатом»

«Росатом» поставит Индонезии два плавучих атомных энергоблока общей мощностью 200 МВт

«Росатом» договорился о поставках электроэнергии от плавучих атомных энергоблоков для региона Северное Малуку на востоке Индонезии. Соответствующее соглашение госкорпорация и индонезийская компания PT Pembangkit Listrik Nuklir заключили на Российской энергетической неделе. В рамках проекта планируется задействовать два плавучих энергоблока ПЭБ-100 с реакторами семейства РИТМ общей мощностью 200 МВт.

Индонезия получит атомное электричество с воды — проектом займётся «Росатом»
Источник изображения: ИИ Gemini

Проект позиционируется как первый в мире экспортный проект по поставке электроэнергии, вырабатываемой плавучими атомными энергоблоками. Согласно планам участников, первые мегаватты электроэнергии начнут поступать потребителям через пять лет после вступления в силу основных условий контракта на её поставку.

Индонезийская сторона рассматривает соглашение как часть энергетического перехода страны. Генеральный директор PT Pembangkit Listrik Nuklir Юди Утомо Имарджоко подчеркнул, что проект будет реализован на коммерческой основе, в формате взаимодействия между бизнесом (B2B), за счёт частных инвестиций и без привлечения средств государственного бюджета Индонезии.

Плавучие атомные энергоблоки могут использоваться для энергоснабжения территорий, где строительство традиционных электростанций сопряжено с дополнительными сложностями. Для островного региона Северное Малуку такой проект может стать новым источником стабильной генерации.

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