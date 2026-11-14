Быстрее и качественнее, чем генератор кадров от самой Nvidia. Появился аналогичный проект Apex Neural Rendering с открытым исходным кодом ⁠ 3

Похоже, на рынке появился сильный универсальный конкурент для генераторов кадров от Nvidia, AMD и Intel. Компания Apex Compute анонсировала Apex Neural Rendering (ANR) — ПО с открытым исходным кодом, которое включает генератор кадров.

Авторы также говорят, что позже добавят в свой проект модели масштабирования, то есть апскейлеры, а заодно и реконструкцию лучей.

Сами разработчики говорят, что их решение по производительности в 2,4 раза превышает DLSS, обеспечивая при этом ещё и более качественное изображение. Сторонние тесты, к слову, как минимум первый тезис подтверждают.

В частности, в таблице результатов бенчмарка Apex для разрешения 4K указаны значения ANR 0,34, 0,53 и 1,13 в режимах 2х, 3х и 4х на RTX 5090, по сравнению с 0,81, 1,08 и 1,27 для генерации кадров DLSS. Результат в режиме 2х как раз примерно в 2,4 раза быстрее.

Что касается качества изображения, его можно оценить по видео, которое опубликовали авторы. Как минимум можно отметить меньшее количество артефактов, хотя, чтобы это оценить, нужно останавливать картинку и заметно её приближать.

Поддержка у ПО обширная уже сейчас: GeForce от RTX 20 и даже GTX 16, Radeon RX 5000, RX 6000, RX 7000 и RX 9000, а также Steam Deck. Также указаны видеокарты Intel Arc A/B, и даже Apple M поддерживаются, начиная с M1.

ПО находится в стадии беты и доступно через OptiScaler либо напрямую.