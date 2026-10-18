Китайская SST создает первую в мире промышленную линию для выпуска 3-километровой сверхпроводящей ленты

Китайская Shanghai Superconducting Technologies (SST) завершила возведение основного здания нового производственного комплекса высокотемпературной сверхпроводящей ленты, причем речь о решении уже второго поколения. Об этом компания сообщила 18 октября, в день своего 15-летия. Проект переходит от строительных работ к монтажу производственных линий и наладке оборудования. После выхода на полную мощность предприятие сможет выпускать 15 000 км сверхпроводящей ленты в год, это сделает его крупнейшим в мире в своей отрасли. Комплекс строят в промышленной зоне Канцяо в Шанхае. Он займет территорию площадью около 92,62 акра.

Строительство началось 29 июня 2025 года. Проект получил статус одного из ключевых промышленных объектов Шанхая на 2025 год. По данным компании, после ввода комплекса в эксплуатацию общая производственная мощность группы Shanghai Superconducting Technologies достигнет 20 000 км ленты в год. Сейчас её дочерняя компания Shanghai Superconducting Equipment располагает мощностями примерно на 4000 км ленты шириной 12 мм ежегодно и входит в число двух мировых производителей, фактические годовые поставки которых превышают 1000 км.

Особое значение имеет третья очередь комплекса, в рамках которой планируется запустить первую в мире промышленную линию по выпуску высокотемпературной сверхпроводящей ленты длиной до 3 км. Первую продукцию на ней рассчитывают получить в первом квартале 2027 года.

Увеличенная длина ленты позволит сократить количество соединений при использовании сверхпроводящих материалов в энергетике и промышленности. Это должно повысить надёжность систем, в которых применяются такие материалы, в том числе крупных магнитных установок и сверхпроводящих кабелей для передачи электроэнергии на большие расстояния.

Высокотемпературные сверхпроводники способны проводить электрический ток практически без электрического сопротивления при определённых условиях охлаждения. Поэтому их рассматривают как перспективные материалы для энергетики, мощных магнитных систем и других высокотехнологичных применений. Создание крупносерийного производства ленты может упростить её использование в промышленных проектах.