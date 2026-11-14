170 х 170 мм и современные Intel Core Ultra. Представлена плата Biostar BIPTL-IHT

Компания Biostar представила системную плату BIPTL-IHT с распаянным на ней процессором Intel линейки Panther Lake. Плата имеет формат Mini-ITX и размеры 170 х 170 мм.

Плата ориентирована на встраиваемые системы. В основе могут лежать CPU Core Ultra 5, Ultra 7 и Ultra 9. Есть также два слота для модулей SO-DIMM с поддержкой DDR5-7200.

Имеется два слота для накопителей M.2, а слоты Key-B и Key-E поддерживают модули сотовой связи и беспроводной связи. Для некоторых конфигураций процессоров доступен слот расширения PCIe 5.0 x4. Питается плата от источника постоянного тока с напряжением 9-24 В.

Процессоры Core Ultra актуального поколения обеспечивают довольно высокую производительность при хорошей энергоэффективности. Данных о цене нет.