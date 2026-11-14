Свежий патч безопасности оказался слишком тяжелым для старых 20-летних маршрутизаторов: названа причина, по которой в США остановили вылеты всех самолетов

Инфраструктура старая, линии связи изношены

Причиной масштабного сбоя в системе управления воздушным движением США, предварительно, стал отказ старых маршрутизаторов — возрастом около 20 лет. По информации журналиста CBS News Криса Ван Клива, полученной от высокопоставленного представителя американских властей, FAA удалось обнаружить и изолировать неисправное оборудование. Предположительно, маршрутизаторы оказались перегружены данными и начали передавать их с нарушением синхронизации. Это вызвало помехи в голосовых каналах связи авиадиспетчеров, а также могло приводить к мерцанию или отключению экранов.

Свежий патч безопасности оказался слишком тяжелым для старых 20-летних маршрутизаторов: названа причина, по которой в США остановили вылеты всех самолетов
Источник изображения: ИИ Gemini

Точная причина перегрузки пока не установлена. Ранее источники CBS News сообщали, что проблемы могли возникнуть после обновления частной коммуникационной сети FAA Telecommunications Infrastructure (FTI), которую обслуживает компания L3Harris. Предполагается, что новые патчи безопасности оказались слишком «тяжёлыми» для старого оборудования, из-за чего сеть перегрузилась и перестала работать. Министр транспорта США Шон Даффи также говорил о перегрузке маршрутизаторов и передаче противоречивых данных.

Уязвимость этой инфраструктуры была известна заранее. Ещё в 2023 году проверка, заказанная Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), назвала сеть устаревшей. Она использует технологию TDM, которую современная телекоммуникационная инфраструктура уже не поддерживает. Власти также указывали на физический износ линий связи.

Сбой, напомним, произошёл 13 ноября и затронул сразу множество центров управления воздушным движением. FAA пришлось остановить вылеты из аэропортов по всей стране на примерно 4,5 часа. Самолётам, уже находившимся в воздухе, разрешили продолжать полёт и совершать посадку. По данным Flightradar24, в разгар ограничений число рейсов, направлявшихся в американские аэропорты, сократилось до 336 против обычных более чем 3600.

Власти не обнаружили признаков кибератаки и исключили связь происшествия с масштабным сбоем Microsoft. Впрочем, расследование продолжается.

Сети и серверыИсточники:ITHomeNotebookcheck

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