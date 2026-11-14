Уникальная видеокарта GeForce RTX 5080 HOF Extreme с двумя 16-контактными разъёмами выйдет на глобальный рынок

Уникальная видеокарта GeForce RTX 5080 HOF Extreme с двумя 16-контактными разъёмами питания и кристаллами Сваровски⁠ выйдет на глобальный рынок. О будущем старте соответствующих продаж заявил сам производитель.

Карту собираются представить повторно на всех основных международных рынках, но пока нет точных сроков и уж тем более цены. Учитывая уникальность, возможно, это будет самая дорогая RTX 5080 или одна из самых дорогих.

Напомним, карта выделяется сразу несколькими особенностями: двумя 16-контактными разъёмами питания, белым цветом (в том числе текстолита), наличием кристаллов Сваровски на кожухе СО, 24-фазной подсистемой питания, возможностью установить лимит мощности на отметке в 400 Вт и наличием четырёх вентиляторов. Стоит отметить, что два разъёма питания не предназначены для одновременного использования. Пользователи просто могут выбрать, какой использовать, исходя из вопросов удобства прокладки кабелей или других соображений.