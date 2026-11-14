Уникальная видеокарта GeForce RTX 5080 HOF Extreme с двумя 16-контактными разъёмами выйдет на глобальный рынок

Пока без даты и цены

Уникальная видеокарта GeForce RTX 5080 HOF Extreme с двумя 16-контактными разъёмами питания и кристаллами Сваровски⁠ выйдет на глобальный рынок. О будущем старте соответствующих продаж заявил сам производитель.

Карту собираются представить повторно на всех основных международных рынках, но пока нет точных сроков и уж тем более цены. Учитывая уникальность, возможно, это будет самая дорогая RTX 5080 или одна из самых дорогих.

Уникальная видеокарта GeForce RTX 5080 HOF Extreme с двумя 16-контактными разъёмами выйдет на глобальный рынок
Источник изображения: Galax через Videocardz

Напомним, карта выделяется сразу несколькими особенностями: двумя 16-контактными разъёмами питания, белым цветом (в том числе текстолита), наличием кристаллов Сваровски на кожухе СО, 24-фазной подсистемой питания, возможностью установить лимит мощности на отметке в 400 Вт и наличием четырёх вентиляторов. Стоит отметить, что два разъёма питания не предназначены для одновременного использования. Пользователи просто могут выбрать, какой использовать, исходя из вопросов удобства прокладки кабелей или других соображений.

ВидеокартыNvidiaGalaxGeForce RTX 5080Источники:Videocardz

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