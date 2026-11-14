Nvidia не собирается отказываться от производства игровых видеокарт GeForce

Компания Nvidia не собирается уходить с рынка потребительских видеокарт GeForce. Об этом сообщил амбасcадор бренда в компании Nvidia Джейкоб Фриман.

В обсуждении одного из его сообщений в социальной сети у него спросили, является ли происходящее сейчас в Nvidia концом GeForce, на что Фриман ответил, что нет, не является.

Nvidia на фоне бума ИИ давно стала компанией, для которой игровое подразделение с финансовой точки зрения максимально вторично. Какие изменения ждут компанию на фоне ухода её извечного лидера Дженсена Хуанга, можно лишь гадать, но, если верить Фриману, как минимум геймерам не стоит переживать о судьбе игровых видеокарт. Хотя вопрос их сильно выросших цен, конечно, остаётся.