SpaceX уволила 60 разработчиков Grok Imagine, оставив ИИ-генератор почти без команды

SpaceX уволила 60 сотрудников, работавших над Grok Imagine. По данным The Information, сокращения прошли в течение последней недели в подразделении SpaceX Super Intelligence. После них поддерживать продукт осталась лишь небольшая группа специалистов. Сам сервис пока доступен пользователям, однако насколько активно компания намерена его развивать, теперь неясно.

Сокращение команды произошло на фоне смены приоритетов ИИ-подразделения SpaceX. В феврале 2026 года компания приобрела xAI в рамках сделки с оплатой акциями, оценившей разработчика Grok в $250 млрд. Затем, в августе, SpaceX завершила приобретение Anysphere — создателя ИИ-помощника для программирования Cursor. Сделка исходила из оценки компании в $60 млрд. Таким образом, под управлением SpaceX оказались сразу несколько направлений разработки ИИ, но теперь основной акцент, судя по кадровым решениям, смещается к программным инструментам.

В отличие от генераторов изображений и видео, ИИ-помощники для программистов и автономные агенты могут выполнять конкретные рабочие задачи: писать и исправлять код, поддерживать программные проекты и проводить многоэтапные операции с минимальным участием человека. Для корпоративных заказчиков ценность таких инструментов проще измерить через экономию времени и повышение производительности. Одним из перспективных направлений может стать Grok Bot — универсальный ИИ-агент, о разработке которого ранее сообщалось в связи с Cursor.

Похожий пересмотр приоритетов произошёл и у OpenAI: в марте 2026 года компания объявила о прекращении работы над видеогенератором Sora. Теперь SpaceX сокращает большую часть команды Grok Imagine. Оба решения показывают, что даже крупные разработчики ИИ пересматривают инвестиции в генерацию видео, тогда как программирование и агенты становятся одним из главных направлений коммерческого развития. При этом SpaceX пока не объявляла о закрытии Grok Imagine: дальнейшая судьба сервиса остаётся открытой.