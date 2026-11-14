Но что это будет за машина — загадка

Xiaomi хочет создать суперкар, который войдёт в историю автопрома. В этом ей поможет основатель AMG ⁠ 1

Xiaomi, по данным итальянского издания Quattroruote, ведёт секретные переговоры о сотрудничестве с немецкой компанией HWA, основанной создателем AMG Хансом-Вернером Ауфрехтом. К проекту также могут подключиться известные поставщики автомобильных компонентов. Цель — создать автомобиль с выдающимися характеристиками, который, как утверждают источники, войдёт в историю автопрома.

Пока неизвестно, каким будет результат сотрудничества: совершенно новая флагманская модель или экстремальная версия уже существующих Xiaomi SU7 либо YU7. Поводом для слухов стали прототипы SU7 Ultra с более агрессивным дизайном, замеченные в последние недели на Нюрбургринге. По данным источников, Xiaomi работает над устранением слабых мест нынешней модели: перенастраивает шасси, увеличивает развал колёс, усиливает тормоза и улучшает их охлаждение. Также ожидаются доработки силовой установки и аэродинамики.

Неясно, участвует ли HWA в подготовке обновлённой SU7 Ultra или компании разрабатывают совершенно новую машину. В последнем случае рассматриваются два варианта: суперкар с современными технологиями и пропорциями среднемоторного спорткара либо проект на основе HWA 190 Evo — современной интерпретации классического Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II.

Сама HWA хорошо известна в автоспорте: компания выросла из AMG и на протяжении многих лет занималась гоночными проектами Mercedes-Benz, в том числе выступлениями в немецком кузовном чемпионате DTM. В прошлом году она представила проект 190 Evo с кузовом из углепластика и характерным дизайном.