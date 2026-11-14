PlayStation 5 продалась в количестве 100 млн единиц

На это ушло шесть лет

Продажи игровой консоли PlayStation 5 превысили отметку в 100 млн копий. Sony рассказала об этом, отметив, что это результат по состоянию на 10 ноября.

В итоге PS5 стала восьмой консольной платформой за всю историю, достигшей отметки в 100 млн проданных устройств. Выше PS5 находятся Wii, оригинальная PlayStation, PS4, Game Boy, Nintendo DS, Switch и PS2. При этом у первой PlayStation и Wii результат составляет соответственно 102,49 и 101,6 млн, то есть уже в самое ближайшее время PS5 поднимется сразу на шестое место.

Для достижения отметки в 100 млн актуальной приставке Sony понадобилось шесть лет. PS5 почти наверняка обойдёт PS4, а вот доберётся ли когда-либо до результата PS2, пока можно лишь гадать.