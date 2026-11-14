Land Rover Defender для бедных. Представлен внедорожник BAIC Xingtan 5X: полный привод, 544 л.с., блокировка дифференциала и максимальное оснащение за 172 тыс. юаней (2,13 млн рублей)

Китайская BAIC вывела на рынок новый среднеразмерный внедорожник Xingtan 5X. Модель предложена в семи комплектациях по цене от 130 до 175 тыс. юаней (примерно 1,61–2,17 млн рублей). С учётом стартовых скидок стоимость снижается до 127–172 тыс. юаней (около 1,58–2,13 млн рублей). Для сравнения, стоимость Defender 110 в Великобритании стартует с 89 810 фунтов — это примерно 9,8 млн рублей.

Габариты автомобиля составляют 4865 × 2000 × 1910 мм при колёсной базе 2875 мм. Внешность выполнена в угловатом внедорожном стиле, очень сильно напоминающем Land Rover Defender. Дорожный просвет составляет 228 мм (глубина преодолеваемого брода — 600 мм). В полноприводных версиях предусмотрено целых 14 внедорожных режимов и блокировка заднего дифференциала.

Чисто электрическая версия оснащается двигателем мощностью 308 л.с. и батареей ёмкостью 81,9 кВт·ч. Заявленный запас хода по циклу CLTC — 625 км. Подключаемый гибрид получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 142 л.с. и электродвигатель мощностью 272 л.с. В полноприводном исполнении используются два электромотора по 272 л.с. — 544 л.с. в сумме. Батарея ёмкостью 50,4 кВт·ч обеспечивает запас хода до 232 км на чистом электричестве (по циклу WLTC).

В оснащение Xingtan 5X входит комплекс помощи водителю Huawei Qiankun ADS 5 Pro с 27 датчиками, в составе которых есть и лидар. В салоне — цифровая приборная панель и два 15,6-дюймовых экрана, а в топовых комплектациях — аудиосистема с 23 динамиками, функция массажа в передних креслах и панорамная крыша.