ИИ-система за $875 млн будет помогать управлять воздушным движением по всей территории США

FAA распространяет систему ИИ на всю территорию США после первых заявленных результатов в Вашингтоне. Но профсоюз авиадиспетчеров заявил, что его не привлекали ни к разработке, ни к тесту системы

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расширило применение ИИ-системы SMART на все 22 региональных центра управления воздушным движением. Система анализирует погоду, маршруты и загруженность воздушного пространства, но окончательные решения по-прежнему остаются за людьми.

По данным FAA, после запуска SMART в воздушном пространстве над Вашингтоном 21 сентября система помогла перенаправить 180 рейсов. Ведомство утверждает, что это позволило сэкономить в среднем 10 минут на каждом полёте и почти 80 галлонов топлива. Теперь FAA рассчитывает получить сопоставимый эффект по всей стране. О расширении применения системы агентство объявило 10 ноября.

ИИ-система за $875 млн будет помогать управлять воздушным движением по всей территории США
Источник изображения: сгенерировано Muse

SMART — система, которая объединяет сведения о погоде, траекториях полётов, интенсивности воздушного движения и загруженности диспетчерских смен. На основе этих данных она прогнозирует ситуацию в воздушном пространстве, предлагает расписание, более эффективные маршруты и порядок захода самолётов на посадку. При этом рекомендации сначала проверяет группа специалистов FAA в Вашингтоне, а затем передаёт их местным диспетчерским службам. Диспетчеры могут принять или отклонить предложенный вариант: система не управляет самолётами и не заменяет работу авиадиспетчеров.

После первоначального запуска в районе Вашингтона SMART также распространили на центры управления воздушными маршрутами в Атланте, Джексонвилле и Майами. В качестве примера FAA привело грузовой рейс, направлявшийся в международный аэропорт Даллас — Форт-Уэрт: система предложила более короткий и быстрый маршрут. Однако агентство не назвало конкретный рейс и не представило данных о том, как SMART повлияла на обслуживание пассажирских самолётов.

Расширение системы поддержали руководители Delta Air Lines и American Airlines. Однако Национальная ассоциация авиадиспетчеров США (NATCA), представляющая более 15 000 работников отрасли, заявила журналу Flying, что её не привлекали к разработке, испытаниям или внедрению SMART. Поэтому профсоюз не может оценить, как система повлияет на работу диспетчеров. FAA подчёркивает, что ИИ должен помогать специалистам справляться с нагрузкой, а не подменять их решения.

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