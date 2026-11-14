16 ядер и мощная встроенная графика в компьютере толщиной менее 2 см: китайцы выпустили необычный мини-ПК FEVM FNPH1 за 135 тыс. рублей

Объем корпуса — всего 0,4 литра

Китайская компания FEVM представила компактный компьютер FNPH1 на платформе Intel Panther Lake. Толщина устройства составляет всего 19,5 мм, а объём корпуса — около 0,4 л. При этом мини-ПК оснащается 16-ядерным процессором Core Ultra X7 358H и встроенной графикой Arc B390.

16 ядер и мощная встроенная графика в компьютере толщиной менее 2 см: китайцы выпустили необычный мини-ПК FEVM FNPH1 за 135 тыс. рублей
Источник изображения: FEVM

Процессор включает четыре производительных ядра Cougar Cove, восемь энергоэффективных Darkmont и ещё четыре маломощных ядра Darkmont. Графическая подсистема Arc B390 располагает 12 вычислительными ядрами Xe. Стандартный лимит энергопотребления процессора составляет 45 Вт (с возможностью повышения до 50 Вт).

Фото 1
Источник изображения: FEVM

FNPH1 выполнен в алюминиевом корпусе, система охлаждения — с двумя тепловыми трубками и двумя вентиляторами. Предусмотрены конфигурации с 32 ГБ LPDDR5X-8533 или 64 ГБ LPDDR5X-9600. Оперативная память распаяна на плате, поэтому увеличить её объём самостоятельно не получится.

Фото 1
Источник изображения: FEVM

Набор интерфейсов включает два USB4, три USB-A, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и два Ethernet (RJ-45) со скоростью 10 и 2,5 Гбит/с. Также есть поддержка Wi-Fi 7 и разъём OCuLink для подключения внешнего ускорителя. Для SSD предусмотрены три слота M.2 2280.

Цены такие: версия без SSD и с 32 ГБ памяти — 134 700 рублей, версия с 64 ГБ ОЗУ — 181 200 рублей.

Настольные ПКFEVMИсточники:VideocardzFEVMITHome

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: «Роскосмос» предложил зарубежным странам отечественные ракетные двигатели
Главное
Все новости
54 минуты назад2«Роскосмос» предложил зарубежным странам отечественные ракетные двигатели
150 л.с. и классический «автомат»: опубликованы первые фото Lada Azimut Turbo15:196150 л.с. и классический «автомат»: опубликованы первые фото Lada Azimut Turbo Выход самой мощной версии Azimut на рынок состоится в 2027 году
15:0810Это и есть настоящий предел? Шарнир складного iPhone Duo начал сдавать после 440 тысяч складываний
14:552Киловатт на виду: Corsair запустила в продажу прозрачный блок питания HX1000i Shift Crystal — 10 лет гарантии и встроенный хаб на 24 устройства
14:42Samsung Galaxy A18 4G получил вторую платформу: к Exynos 1610 добавилась MediaTek Helio G99+
Россия получила новый спутник съемки Земли с разрешением 50 см на пиксель: «КОЭН» передает сигналы в штатном режиме14:324Россия получила новый спутник съемки Земли с разрешением 50 см на пиксель: «КОЭН» передает сигналы в штатном режиме Штатная работа спутника подтверждена спустя несколько часов после запуска
14:084GeForce RTX 5090 снова появились в продаже в США — но теперь цена в три раза выше рекомендованной
13:3937200 мАч, 80 Вт, компактный экран 6,32 дюйма и 200 Мп. Раскрыты характеристики Oppo Reno 17 Pro и Reno 17
13:112ИИ Muse научился звонить по телефону вместо человека
Космоплан Dream Chaser получил разрешение садиться на Землю как обычный самолёт10:2922Космоплан Dream Chaser получил разрешение садиться на Землю как обычный самолёт FAA одобрило Sierra Space до 4 возвращений аппарата в год на авиабазу Ванденберг в течение 5 лет — это один из последних регуляторных этапов перед первым полётом
10:2820Starship провёл семь часов на орбите: SpaceX готовится впервые поймать корабль башней Mechazilla
10:185Nvidia научила роботов перенимать навыки у людей
09:516Межзвёздная комета 3I/ATLAS получила уникальную световую подпись: её пыль почти полностью состоит из необычного вещества
09:244SpaceX и Falcon 9, в сторону: Rocket Lab провела 100-й запуск, Electron установила рекорд среди коммерческих ракет
09:177Состоялся первый пилотируемый полёт самолёта COMAC CE-25A
08:58Спутники Starlink V4 с увеличенной мощностью и улучшенным охлаждением на подходе
Tesla начинает продажи совершенно новой модели Cybercab без руля и педалей за $30 000 рядовым пользователям08:4927Tesla начинает продажи совершенно новой модели Cybercab без руля и педалей за $30 000 рядовым пользователям Поставки обещают начать в декабре 2026 года
Впервые за 25 лет в США отменили все авиарейсы, работу постепенно налаживают08:4115Впервые за 25 лет в США отменили все авиарейсы, работу постепенно налаживают Зафиксирован масштабный сбой
08:219Компактный смартфон с экраном 6,3 дюйма и технологиями LTPO/LIPO на подходе
08:1010Раскладушка в духе Nokia с GPS, рацией, разъёмом 3,5 мм и кнопкой SOS. Телефон HMD 2320 Flip 4G полностью рассекречен
Android-флагманы уже отказались от этого: iPhone 20 Pro получит изогнутый с четырёх сторон экран08:0439Android-флагманы уже отказались от этого: iPhone 20 Pro получит изогнутый с четырёх сторон экран Смартфон к 20-летию iPhone должен получить практически безрамочный дизайн
07:572OnePlus научила смартфоны автоматически разблокировать компьютеры
07:543Xiaomi 18 Pro выходит на мировой рынок. Флагман прошёл сертификацию BIS
07:412«Спутникс» разрабатывает лазерную связь
Взорвавшийся Super Heavy показали на качественных фото07:358Взорвавшийся Super Heavy показали на качественных фото Starship всё еще находится на орбите
04:399С Восточного стартовала ракета «Союз-2.1б» — это первый субсидированный запуск частных спутников по нацпроекту «Космос»
03:314Starship S42 успешно запустил все 26 спутников Starlink V3, теперь космический корабль на скорости 26 тыс. км/ч летит вокруг Земли
03:15Китайская замена Airbus A319: COMAC испытывает укороченный лайнер C919 для полетов в условиях высокогорья
03:0717Турецкую атомную станцию «Аккую», которую строит «Росатом», готовят к горячей обкатке
02:485Натрий вместо лития, замена вместо зарядки: CATL готовит новую стратегию для электромобилей
02:412В Германии построят «пауэрбанк» на 30 МВт·ч без лития и кобальта: он рассчитан на 25 лет работы и температуры до -20 °C
02:34Tesla вылетела из топ-10 китайского рынка электромобилей: за октябрь продано менее 9 тыс. авто Tesla — в 15 раз меньше, чем продала Geely