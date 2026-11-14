16 ядер и мощная встроенная графика в компьютере толщиной менее 2 см: китайцы выпустили необычный мини-ПК FEVM FNPH1 за 135 тыс. рублей ⁠ 1

Китайская компания FEVM представила компактный компьютер FNPH1 на платформе Intel Panther Lake. Толщина устройства составляет всего 19,5 мм, а объём корпуса — около 0,4 л. При этом мини-ПК оснащается 16-ядерным процессором Core Ultra X7 358H и встроенной графикой Arc B390.

Процессор включает четыре производительных ядра Cougar Cove, восемь энергоэффективных Darkmont и ещё четыре маломощных ядра Darkmont. Графическая подсистема Arc B390 располагает 12 вычислительными ядрами Xe. Стандартный лимит энергопотребления процессора составляет 45 Вт (с возможностью повышения до 50 Вт).

FNPH1 выполнен в алюминиевом корпусе, система охлаждения — с двумя тепловыми трубками и двумя вентиляторами. Предусмотрены конфигурации с 32 ГБ LPDDR5X-8533 или 64 ГБ LPDDR5X-9600. Оперативная память распаяна на плате, поэтому увеличить её объём самостоятельно не получится.

Набор интерфейсов включает два USB4, три USB-A, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и два Ethernet (RJ-45) со скоростью 10 и 2,5 Гбит/с. Также есть поддержка Wi-Fi 7 и разъём OCuLink для подключения внешнего ускорителя. Для SSD предусмотрены три слота M.2 2280.

Цены такие: версия без SSD и с 32 ГБ памяти — 134 700 рублей, версия с 64 ГБ ОЗУ — 181 200 рублей.