Сверхновая SN 2026ahvu в галактике NGC 1433 достигнет максимальной яркости, предположительно, 18–23 ноября. Астрономы призывают обсерватории и любителей по всему миру наблюдать за вспышкой

В 50 млн световых лет вспыхнула сверхновая: её можно увидеть даже в небольшой телескоп ⁠ 4

В галактике NGC 1433, расположенной в 50 млн световых лет от Земли, произошла вспышка сверхновой SN 2026ahvu. Её зарегистрировала 2 ноября 2026 года система ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), предназначенная для поиска астероидов и потенциально опасных околоземных объектов. Вспышку удалось зарегистрировать до достижения максимальной яркости: по прогнозу, пик свечения придётся на 18–23 ноября. Наблюдать за объектом могут не только крупные обсерватории, но и астрономы-любители с небольшими телескопами.

Сроки и классификация SN 2026ahvu подтверждаются каталогом Международной базы внегалактических транзиентов (TNS): объект зарегистрирован 2 ноября и классифицирован как сверхновая типа Ia.

SN 2026ahvu относится к сверхновым типа Ia. Такие взрывы происходят с участием белых карликов — чрезвычайно плотных остатков звёзд, подобных Солнцу, исчерпавших запасы термоядерного топлива. В одном из основных сценариев белый карлик находится в двойной системе и перетягивает вещество звезды-компаньона. По мере накопления массы в нём запускается термоядерный взрыв. Для классического сценария критическим ориентиром служит масса около 1,44 массы Солнца.

Источник изображения: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA; S. Dahm (NSF NOIRLab/Gemini); J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)

Сверхновые типа Ia особенно важны для космологии благодаря предсказуемой максимальной светимости. Их используют в качестве «стандартных свечей» — объектов с известными характеристиками яркости, по которым можно определять расстояния до галактик. Чем точнее астрономы понимают физику сверхновых и изменение их яркости со временем, тем надёжнее соответствующие измерения космических расстояний.

За SN 2026ahvu уже следит Национальная научная организация США (NSF) через свою Национальную исследовательскую лабораторию оптической и инфракрасной астрономии NOIRLab. Для наблюдений используются, в частности, камера Dark Energy Camera (DECam), установленная на телескопе Víctor M. Blanco в Чили, и телескоп Gemini South. NOIRLab также призывает другие наземные и космические обсерватории присоединиться к наблюдениям. Учёным нужны подробные данные об изменении яркости сверхновой и её излучении в разных диапазонах электромагнитного спектра, особенно за пределами видимого света. Такие наблюдения могут помочь уточнить модели сверхновых типа Ia, важные для современных космологических исследований.

К наблюдениям приглашают и любителей астрономии: сверхновая уже достаточно яркая, чтобы её можно было увидеть в небольшой телескоп, а к максимуму яркость, как ожидается, увеличится ещё в несколько раз. Однако есть географическое ограничение. Галактика NGC 1433 находится в созвездии Часов, которое хорошо видно из Южного полушария. В Северном полушарии оно поднимается над горизонтом всего на несколько градусов, поэтому наблюдать вспышку отсюда значительно сложнее.