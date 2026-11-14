Alphabet занимает на ИИ уже в Гонконге и Сингапуре. Спрос на первые облигации превысил $7 млрд
Материнская компания Google впервые разместила долговые бумаги в гонконгских и сингапурских долларах
Alphabet разместила облигации на общую сумму около $3,8 млрд: HK$16 млрд ($2 млрд) в Гонконге и S$2,28 млрд ($1,8 млрд) в Сингапуре. Это первое размещение компании в валютах этих двух рынков. Спрос превысил $7 млрд: благодаря этому Alphabet увеличила объём выпуска относительно первоначальной цели в $3 млрд.
Всего компания выпустила облигации семи сроков погашения — от 2 до 30 лет. Доходность гонконгских бумаг составила от 4,35% для двухлетних до 5,20% для десятилетних, сингапурских — от 2,50% для двухлетних до 3,80% для тридцатилетних. По всем срокам доходность оказалась ниже первоначальных ориентиров, что отражает высокий спрос инвесторов. Расчёты по сделке должны пройти 19 ноября.
Новое размещение продолжает серию крупных заимствований Alphabet на международных рынках. В ноябре компания привлекла €6 млрд, в августе — $25 млрд в США и ещё 5,5 млрд австралийских долларов. По данным The Next Web, с начала 2025 года общий объём выпущенных Alphabet долговых бумаг превысил $114 млрд — больше, чем у любого другого заёмщика, связанного с развитием искусственного интеллекта.
Масштаб заимствований связан с растущими расходами на вычислительную инфраструктуру. Alphabet увеличила план капитальных затрат на 2026 год до $205 млрд: деньги пойдут прежде всего на строительство дата-центров и закупку чипов. Компания использует новые валютные рынки, чтобы расширить круг инвесторов и источники финансирования. Средства от нынешнего размещения предназначены для общекорпоративных целей, в том числе могут быть направлены на погашение прежних долгов.