Alphabet занимает на ИИ уже в Гонконге и Сингапуре. Спрос на первые облигации превысил $7 млрд

Материнская компания Google впервые разместила долговые бумаги в гонконгских и сингапурских долларах

Alphabet разместила облигации на общую сумму около $3,8 млрд: HK$16 млрд ($2 млрд) в Гонконге и S$2,28 млрд ($1,8 млрд) в Сингапуре. Это первое размещение компании в валютах этих двух рынков. Спрос превысил $7 млрд: благодаря этому Alphabet увеличила объём выпуска относительно первоначальной цели в $3 млрд.

Всего компания выпустила облигации семи сроков погашения — от 2 до 30 лет. Доходность гонконгских бумаг составила от 4,35% для двухлетних до 5,20% для десятилетних, сингапурских — от 2,50% для двухлетних до 3,80% для тридцатилетних. По всем срокам доходность оказалась ниже первоначальных ориентиров, что отражает высокий спрос инвесторов. Расчёты по сделке должны пройти 19 ноября.

Alphabet занимает на ИИ уже в Гонконге и Сингапуре. Спрос на первые облигации превысил $7 млрд
Источник изображения: сгенерировано Muse

Новое размещение продолжает серию крупных заимствований Alphabet на международных рынках. В ноябре компания привлекла €6 млрд, в августе — $25 млрд в США и ещё 5,5 млрд австралийских долларов. По данным The Next Web, с начала 2025 года общий объём выпущенных Alphabet долговых бумаг превысил $114 млрд — больше, чем у любого другого заёмщика, связанного с развитием искусственного интеллекта.

Масштаб заимствований связан с растущими расходами на вычислительную инфраструктуру. Alphabet увеличила план капитальных затрат на 2026 год до $205 млрд: деньги пойдут прежде всего на строительство дата-центров и закупку чипов. Компания использует новые валютные рынки, чтобы расширить круг инвесторов и источники финансирования. Средства от нынешнего размещения предназначены для общекорпоративных целей, в том числе могут быть направлены на погашение прежних долгов.

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