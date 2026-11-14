Blue Origin отказалась от конкурса NASA на орбитальную станцию ради полётов к Луне

Blue Origin выходит из конкурса NASA Commercial LEO Destinations (CLD) на создание и эксплуатацию коммерческой пилотируемой станции на низкой околоземной орбите. Компания участвовала в программе вместе с Sierra Space: в 2021 году их проект Orbital Reef получил один из трёх контрактов первого этапа. Теперь же Blue Origin намерена направить ресурсы на развитие технологий и инфраструктуры для долговременного присутствия человека на Луне и транспортировки туда экипажей.

В заявлении компания объяснила решение расширением своей роли в программе NASA Artemis и проектах лунной базы. Blue Origin заявила, что концентрация ресурсов на лунных направлениях позволит ускорить разработку необходимых технологий. При этом компания не прекращает сотрудничество с NASA: она остаётся одним из основных подрядчиков агентства по лунным транспортным услугам, включая доставку астронавтов на поверхность Луны. Кроме того, у Blue Origin есть отдельное соглашение с NASA на разработку технологий и оборудования пилотируемого космического аппарата.

Источник изображения: Blue Origin

Конкурс CLD должен помочь NASA подготовить замену МКС, эксплуатацию которой планируется завершить в 2030 году. Помимо Orbital Reef, среди первоначальных участников были проект Starlab компании Voyager Technologies и предложение Northrop Grumman. В октябре 2023 года Northrop Grumman вышла из конкурса и присоединилась к команде Starlab, которая теперь работает как совместное предприятие Voyager Technologies и Airbus. Отдельный проект станции предлагает Axiom Space: сначала её модули должны пристыковаться к МКС, а затем отделиться и продолжить самостоятельное существование. NASA также заключило соглашение без финансирования со стартапом Vast, который планирует вывести на орбиту раннюю версию станции Haven-1 в первом квартале 2027 года.

Второй этап конкурса NASA объявило 9 октября. Агентство намерено заключить несколько контрактов с фиксированной ценой на неопределённый объём работ: сначала поддержать не менее двух компаний на ранней стадии разработки, а затем провести дополнительный отбор для окончательного проектирования, испытаний, оценки, сертификации и предоставления услуг коммерческой станции. Заявки принимаются до 8 декабря, результаты NASA рассчитывает объявить примерно в апреле 2027 года. Выход Blue Origin означает, что её проект Orbital Reef больше не будет претендовать на поддержку в рамках этого этапа программы.