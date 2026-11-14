Видеокарты GeForce RTX 50 продолжают гореть и плавиться: более 10 новых случаев за 2 недели ноября, и в статистике не только RTX 5090, но и RTX 5070 Ti/RTX 5070 ⁠ 1

Проблема с перегревом и оплавление 16-контактных разъёмов питания ускорителей Nvidia продолжаются и по-прежнему носят массовый характер. Так, по данным VideoCardz, только за первые две недели ноября 2026 года пользователи сообщили более чем о десяти новых случаях повреждения кабелей, переходников и разъёмов. Причём проблема затронула не только флагманские RTX 5090.

В собранную из публикаций Reddit, китайских форумов и других сообществ подборку попали случаи с GeForce RTX 5090 D, RTX 4090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. В некоторых ситуациях оплавились контакты непосредственно на видеокарте, в других пострадали комплектные переходники или кабели блока питания. Отдельно упоминаются повреждения модульного разъёма блока питания Thermaltake, использовавшегося с RTX 5070 Ti.

Особенно примечательны сообщения о GeForce RTX 5070. Nvidia указывает для этой модели энергопотребление на уровне 250 Вт — более чем вдвое меньше, чем у RTX 5090 с её 575 Вт. Тем не менее владельцы RTX 5070 также обнаружили оплавленные переходники и повреждённые контакты. Один из пользователей сообщил о чёрных экранах и неожиданных перезагрузках компьютера перед обнаружением неисправности. Другому пользователю — владельцу Asus Dual RTX 5070 — продавец вернул деньги, поскольку не смог предоставить замену.

Среди возможных причин подобных инцидентов называют не до конца вставленный в разъем штекер, плохой электрический контакт и неравномерное распределение тока между контактами. Однако установить причину каждого отдельного случая по опубликованным фотографиям невозможно. VideoCardz также отмечает, что неизвестно, сколько подобных происшествий остаётся незамеченными или не попадает в публичные обсуждения.