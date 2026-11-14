Одну из самых высокооценённых игр Nintendo Switch запустили на ПК с видеокартой из 2021 года, оснащённой 2 ГБ памяти

Игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которая выходила на оригинальной Nintendo Switch и является одной из самых высокооценённых игр на этой консоли, оказалось, может работать на ПК с видеокартой, имеющей всего 2 ГБ памяти.

Никакого официального ПК-порта не выходило, но энтузиасты сейчас активно используют ИИ для создания собственных портов. И вот пользователь Reddit под псевдонимом Accomplished_Law_237 продемонстрировал, как созданный им порт стабильно работает на ПК с GPU Nvidia MX550 и процессором Intel Core i7-1255U.

Напомним, Nvidia MX550 является дискретной мобильной видеокартой из 2021 года. У неё всего 2 ГБ памяти, 64-битная шина и лишь 1024 ядра CUDA на архитектуре Turing. При этом игра работает при 30 к/с.

Автор - Accomplished_Law_237 на Reddit

Собственно, особо удивляться тут нечему, ведь сама консоль Nintendo Switch опирается на SoC Tegra X1 с GPU поколения Maxwell всего с 256 ядрами CUDA.