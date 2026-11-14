Corsair показала необычный кабель с шестью выключателями для GeForce RTX 5090, RTX 5080 и других ускорителей с 12V-2x6

Он позволяет отключать отдельные контакты питания

Corsair разработала специальный кабель питания 12V-2x6 с шестью физическими переключателями, позволяющими по отдельности отключать контакты питания видеокарты. Устройство предназначено для испытания технологий PinProtect и PinProtect+, которые должны предотвращать перегрев и оплавление разъёмов из-за чрезмерной нагрузки на отдельные контакты.

Corsair показала необычный кабель с шестью выключателями для GeForce RTX 5090, RTX 5080 и других ускорителей с 12V-2x6
Источник изображения: Professional Review

Конструкция кабеля довольно необычная: посередине расположен отдельный блок с шестью переключателями, каждый из которых отвечает за один из шести контактов питания 12V-2x6. С их помощью инженеры могут имитировать плохое соединение или отказ отдельных контактов, заставляя оставшиеся принимать на себя повышенную нагрузку. Это позволяет проверить, насколько эффективно срабатывает защитная система.

Испытания провели специалисты испанского издания Profesional Review на видеокарте GeForce RTX 5080, используя два блока питания Corsair. В первом случае применялся RM1200e Gen 2 с технологией PinProtect. При энергопотреблении видеокарты около 250 Вт система отключила подачу питания после того, как из шести контактов остался подключённым только один.

Затем эксперимент повторили с HX1000i SHIFT Crystal, оснащённым более продвинутой технологией PinProtect+. Она отслеживает силу тока на каждом контакте через программу Corsair iCUE. Когда работающими остались всего два контакта, система зафиксировала превышение установленного порога в 9,5 А. Если опасная нагрузка сохранялась в течение 30 секунд, блок питания отключал подачу питания на ускоритель.

ВидеокартыCorsairИсточники:VideocardzProfessional Review

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