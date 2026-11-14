Флот спутников под управлением ИИ: стартап из Сиэтла запустил платформу для космических группировок

Constellation Space обещает увеличить объём данных со спутников на 36% за один сеанс связи. Среди первых клиентов уже есть Amazon Web Services

Американский стартап Constellation Space представил основную программную платформу для управления группировками спутников и наземными сетями связи. Система объединяет прогнозы погоды, оценку радиопомех, загрузку каналов и данные о космической обстановке, чтобы определить, сколько информации конкретный спутник сможет передать на Землю за один сеанс связи. По заявлению компании, использование платформы позволяет увеличить объём передаваемых данных за один сеанс до 36%.

Проблема, которую решает стартап, связана с быстрым ростом числа спутников на низкой околоземной орбите. Управлять группировками из тысяч аппаратов и выбирать оптимальные интервалы для передачи информации становится всё сложнее. Для каждого спутника необходимо учитывать доступность наземных станций, состояние радиоканала, погодные условия и возможные помехи. Ошибки в планировании приводят к потере возможностей для передачи данных.

Платформа Constellation Space рассчитывает прогноз пропускной способности каждого сеанса связи с учётом совокупности этих факторов. В число анализируемых параметров входят данные о состоянии космической обстановки, погоде, отношении сигнала к шуму, радиопомехах и спросе на пропускную способность. На основе прогнозируемого объёма передаваемой информации операторы могут корректировать параметры передачи и расписание сеансов связи.

Источник изображения: Constellation Space

Модель машинного обучения предварительно обучается на данных глобальной сети датчиков, а после развёртывания адаптируется к конкретной спутниковой группировке, её оборудованию и наземным станциям. Так, система учитывает особенности инфраструктуры каждого оператора, а не использует единый набор настроек для всех спутников.

Компанию основал в прошлом году Камран Маджид, ранее проходивший инженерную стажировку в NASA и работавший программистом в команде спутниковой сети Starlink компании SpaceX. По его словам, опыт работы в Starlink показал, что ручные процессы управления миссиями перестают справляться с ростом спутниковых группировок. Среди сооснователей также технический директор Раид Кабир, ранее работавший в Blue Origin, и бывшие инженеры Capital One Омид Техрани и Лаит Альтарабиши. Сейчас в команде 6 человек.

Несмотря на небольшой возраст, стартап уже привлёк $7,5 млн в посевном инвестиционном раунде. Среди участников финансирования — акселератор Y Combinator, Nvidia, OpenAI и Samsung. По словам Маджида, ранняя версия платформы привлекла более 10 клиентов, включая Amazon Web Services. Ею также пользуются более 20 академических учреждений. Годовая стоимость контрактов компании в текущем году достигла $2,25 млн.