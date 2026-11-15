163 дюйма — это больше 4 метров по диагонали

TCL представила два гигантских телевизора: Micro LED на 163 дюйма и Mini LED на 130 дюймов ⁠ 1

Компания TCL CSOT представила несколько новых дисплейных технологий, среди которых особенно выделяются два огромных телевизора — 163-дюймовая модель с подсветкой Micro LED и 130-дюймовая с подсветкой Mini LED. Вторая модель преподносится как самый большой в мире ЖК-дисплей такого типа.

TCL особо отметила энергоэффективность 163-дюймовой Micro LED-панели. Заявленное энергопотребление составляет 263 Вт/м², а охват цветового пространства DCI-P3 превышает 99,8%. При этом оба представленных телевизора поддерживают разрешение 4K.

130-дюймовая LCD-модель с подсветкой Mini LED оснащена более чем 30 тысячами зон локального затемнения, что позволяет добиться высокой яркости и улучшить контрастность изображения.

TCL пока не сообщила, когда эти модели могут появиться в продаже. Впрочем, телевизоры с диагональю более 120 дюймов пока остаются редкостью за пределами китайского рынка. Даже Samsung, представившая на CES 2026 130-дюймовый телевизор Micro RGB, до сих пор не вывела его в розничную продажу.