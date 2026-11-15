На iPhone Duo запустили полноценную Windows 11 — для систем на платформе ARM

Gemini 4 Carbon за два часа превратила iPhone Duo в ноутбук с Windows 11 — даже джейлбрейк не понадобился ⁠ 1

Руководитель продуктового направления и дизайна Google AI Studio Аммаар Реши продемонстрировал необычный эксперимент: ему удалось запустить полноценную Windows 11 на складном iPhone Duo. Проект под названием WindowsiOS он создал с помощью ИИ-модели Gemini 4 Carbon, на разработку, по его словам, ушло около двух часов.

На смартфоне работает настольная Windows 11 24H2 для систем на архитектуре ARM. Операционная система запускается в виртуальной машине непосредственно внутри приложения для iOS и поддерживает сенсорное управление.

Особенно интересно устройство выглядит в полуоткрытом положении. Верхняя половина экрана отображает рабочий стол Windows, а нижняя превращается в виртуальные клавиатуру и тачпад. В результате складной смартфон можно использовать как миниатюрный ноутбук. В демонстрации Реши показал работу браузера Microsoft Edge и среды разработки Google Antigravity с ИИ-агентами.

Для запуска Windows даже не потребовался джейлбрейк. По словам Реши, производительность системы близка к нативной, однако сравнительных тестов он не представил. Исходный код WindowsiOS опубликован на GitHub под лицензией GPL-2.0.