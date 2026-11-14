В Linux решили проблему с видеокартами AMD Radeon, которой почти 20 лет

Она появилась на Radeon HD 2000

Старые видеокарты AMD получили исправление в Linux, которое решило проблему, сохранявшуюся 20 лет. 

Патч Теда Буллока был разработан при поддержке Codex и включён в обновления графических процессоров, запланированные для Linux 7.5. 

В Linux решили проблему с видеокартами AMD Radeon, которой почти 20 лет
Источник изображения: Phoronix

Речь о проблеме с декодированием видео на видеокартах AMD Radeon HD 2000 и HD 3000. Линейка HD 2000, напомним, вышла в 2007 году, то есть проблеме без малого два десятка лет. 

Если говорить подробнее, проблема затрагивает унифицированный видеодекодер (UVD), который обеспечивает аппаратное ускорение для видеоформатов, включая H.264 и VC-1.  

ВидеокартыAMDИсточники:Phoronix

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