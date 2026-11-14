Есть новый рекорд. TCL показала первый игровой ноутбук с 360-герцевым OLED-экраном

Компания TCL CSOT показала игровой ноутбук Lenovo Legion, оснащённый самой быстрой в этом сегменте OLED-панелью.

Прототип был оснащён экраном OLED, напечатанным струйным методом, с частотой обновления 360 Гц. Это рекорд для панелей подобного типа у ноутбуков, хотя среди обычных мониторов уже есть модели с более высокой частотой.

Речь о панели диагональю 16 дюймов с разрешением 2560 х 1600 пикселей. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и яркость 500 кд/кв.м.

Так как демонстрировали в первую очередь экран, характеристики самого ноутбука не указывались, да это и не имеет значения.

Напомним, буквально весной Samsung демонстрировала панель OLED для ноутбуков с кадровой частотой 300 Гц, и тогда это было новым рекордом.