Петицию о возвращении Дженсена Хуанга в кресло главы Nvidia подписало уже более 100 000 человек ⁠ 1

Петиция о возвращении Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia собрала уже более 100 000 подписей. Если точнее, на момент написания даннной новости речь шла уже о более чем 110 000 подписей, и количество быстро растёт.

Мы требуем, чтобы совет директоров Nvidia вернул Дженсена Хаунга до проведения независимого расследования и предоставления четких доказательств того, что его отстранение идет на пользу компании

Речь об открытой петиции, которую может подписать каждый. В частности, её подписали Илон Маск, глава Epic Games Тим Суини, соучредитель Cohere Эйдан Гомес и управляющий партнер Atreides Management Гэвин Бейкер. Также в списке Марк Андрессен, соучредитель Serve Robotics Али Кашани и генеральный директор Palo Alto Networks Никеш Арора. Само собой, в списке подписантов очень много сотрудников самой Nvidia.

Отметмим, что петиция требует возвращения Хуанга на его пост не просто так, а до завершения расследования о его связи с Элис Хуанг, бывшим руководителем сингапурской компании Megaspeed, которую американские власти подозревали в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.