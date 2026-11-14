Почему Super Heavy не поймали башней Mechazilla: ракете не хватило топлива, но Starship возвращается

Во время 15-го испытательного полёта Starship компания SpaceX отказалась от попытки поймать ускоритель Super Heavy башней Mechazilla. Система навигации, управления и контроля обнаружила, что бустер находится за пределами расчётной зоны безопасного захвата, и автоматически перенаправила его на запасную площадку приводнения в Мексиканском заливе. Таким образом, отказ от захвата был предусмотрен алгоритмами безопасности, а не стал результатом повреждения или внешнего вмешательства.

Илон Маск объяснил произошедшее недостаточным запасом топлива у ускорителя. Super Heavy оказался с меньшим количеством топлива, чем требовалось для штатного возвращения. В комментариях шутят, что с текущими ценами на топливо, неудивительно, что SpaceX не заливает баки до полного.

При этом сам Starship Ship 42 успешно вышел на орбиту Земли, развернул все 26 спутников Starlink V3 и продолжил полёт, выполнив около 14 витков вокруг планеты. Теперь главная интрига миссии — первая в истории попытка захвата самого корабля башней Mechazilla. Она запланирована примерно на 00:20 мск, в компании подтвердили, что всё идёт по плану.

Трансляцию на страничке SpaceX на момент публикации заметки смотрели 4 млн человек.