Внешность почти как у Mac Studio, 192 ГБ ОЗУ и цена свыше 7000 долларов. Представлен обновлённый Beelink GTR9 Pro ⁠ 2

Компания Beelink обновила свой мини-ПК GTR9 Pro, выполненный в стиле Mac Studio, оснастив его процессором Ryzen AI Max+ 495. Конечно же, заодно и огромным объёмом памяти.

Топовая конфигурация предлагает максимальные для этой платформы 192 ГБ ОЗУ, причём это быстрая LPDDR5X-8533. Также в конфигурацию входит SSD объёмом 2 ТБ.

Просят за такую систему ожидаемо очень много: 7400 долларов. Но это в целом норма для подобных систем. Версию со 128 ГБ ОЗУ можно купить «всего» за 4800 долларов.

Внутри есть место для второго SSD, а из остального можно выделить два порта Ethernet 10 Гбит/с и два порта USB4 40 Гбит/с, HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1. Беспроводная связь обеспечивается адаптером MediaTek MT7925, поддерживающим Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Габариты составляют 180 х 180 х 91 мм, при этом блок питания тут внутренний.