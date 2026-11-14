В апреле 2027 года он отправится в Португалию, где шесть участников двухнедельной имитации экспедиции на Марс проведут 17 научных экспериментов

В Австрии испытали ровер для марсианской экспедиции 2027 года — он будет перевозить инструменты и образцы ⁠ 1

В Австрии испытали роботизированный аппарат, который должен помогать экипажу будущей марсианской экспедиции AMADEE-27. Ровер разработали в Университете прикладных наук Верхней Австрии: во время миссии он будет перевозить инструменты и собранные научные образцы, а также помогать участникам экспедиции ориентироваться на местности. Испытания оборудования и научных экспериментов прошли на площадке логистической компании Gebrüder Weiss в городе Вельс.

Миссия AMADEE-27 пройдёт с 5 по 18 апреля 2027 года на исследовательской станции Monsaraz в Португалии. Шесть участников, которые будут работать в скафандрах и по установленным правилам имитировать деятельность астронавтов на Марсе, выполнят 17 экспериментов. Их подготовили более 20 университетов и научных организаций из Австрии, других европейских стран и США.

Источник изображения: Austrian Space Forum (ÖWF), the University of Applied Sciences Upper Austria (FH Oberösterreich)

Gebrüder Weiss отвечает за доставку научного оборудования к месту проведения миссии и его возвращение в Австрию. В феврале 2027 года компания перевезёт аппаратуру на станцию Monsaraz, а после завершения экспериментов доставит её в штаб-квартиру Австрийского космического форума в Инсбруке. Перевозка требует специальной подготовки: оборудование чувствительно к условиям транспортировки, а его повреждение может сорвать запланированные исследования.

Для Gebrüder Weiss это уже третья совместная марсианская аналоговая миссия с Австрийским космическим форумом. Ранее партнёры работали над проектами AMADEE-20 в Израиле и AMADEE-24 в Армении.