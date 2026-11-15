Пополнять карту «Тройка» теперь можно через чат с «Алисой AI» ⁠ 1

Пассажиры Москвы и Московской области получили новый способ пополнения транспортной карты «Тройка» — теперь это можно сделать прямо в чате с голосовым помощником «Алиса AI». О запуске сервиса сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Чтобы внести деньги на карту, достаточно написать нейросети запрос в свободной форме, например: «Пополни “Тройку” на 300 рублей». Если карта уже сохранена в сервисе «Транспорт» в «Яндекс Go», «Яндекс Картах» или «Яндекс Пэй», Алиса найдет ее автоматически. В противном случае пользователю потребуется указать номер карты вручную.

Через чат также можно проверить баланс, пополнить счет без комиссии и настроить напоминания о необходимости внести деньги. В одном аккаунте разрешается хранить несколько транспортных карт — например, свою и ребенка. Для проведения платежей необходимо авторизоваться через Яндекс ID.

После запроса Алиса откроет форму с уже указанной суммой пополнения. Перед оплатой пассажир сможет проверить номер карты и размер платежа. Деньги спишутся только после подтверждения операции. Оплатить пополнение можно любой банковской картой, в том числе привязанной к Яндекс ID.