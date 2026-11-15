Илон Маск пишет историю: SpaceX впервые посадила космический корабль Starship на башню Mechazilla

Большой шаг на пути к полноценной многоразовости системы Starship

Буквально несколько минут назад состоялось историческое событие: впервые в истории SpaceX словила космический корабль Starship при помощи башни Mechazilla. Компания Илона Маска шла к этому много лет, и наконец-то все получилось.

Илон Маск пишет историю: SpaceX впервые посадила космический корабль Starship на башню Mechazilla
Источник изображения: SpaceX

На башню сел корабль Ship S42, запущенный сутки назад — все это время он находился на орбите, запустил 26 спутников Starlink V3, после чего совершил 14 витков вокруг Земли.

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Источник изображения: SpaceX

В рамках 15-го испытательного полета планировалось словить «Мехазиллой» и ускоритель Super Heavy V3, и Starship V3, но получилось только с последним — ускоритель приводнился в Мексиканском заливе довольно близко к берегу. Судя по тому, как прогрессирует разработка системы Starship, уже во время следующего, 16-го испытательного полета, SpaceX сможет посадить обе ступени на башню.

Наука и космосSpaceXИсточники:SpaceX

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