Важнейшая «фишка» One UI 9.5: в смартфонах Samsung Galaxy появится продвинутый ИИ-ассистент, который сможет выполнять многие функции самостоятельно

Samsung разрабатывает новую системную платформу Personal Agent Core, которая должна вывести возможности искусственного интеллекта Galaxy AI на совершенно другой уровень. В отличие от привычных голосовых помощников, новый ИИ-агент сможет самостоятельно выполнять многоэтапные задачи, взаимодействовать с разными приложениями и заранее предлагать пользователю нужные действия. Ожидается, что технология станет одной из главных особенностей One UI 9.5 для флагманских смартфонов и планшетов Galaxy.

Personal Agent Core объединит информацию из календаря, электронной почты, сообщений, уведомлений о доставке посылок, бронирований и платежей в едином интерфейсе. По сути, это развитие функции Now Brief, которая получит гораздо больше возможностей. Например, пользователь сможет попросить ИИ организовать встречу: агент проверит расписание, напишет нужным контактам, проследит за ответами и самостоятельно добавит подтверждённую встречу в календарь.

Система сможет взаимодействовать как со стандартными приложениями Samsung, так и с сервисами Google. Она будет анализировать переписки, электронные письма, контакты и даже записи телефонных разговоров, извлекая из них важные договорённости, запланированные встречи и задачи, которые требуют выполнения.

Управлять смартфоном также можно будет обычными голосовыми командами. ИИ сможет менять настройки устройства, переключать музыку, работать с заметками, отправлять письма и сообщения, устанавливать будильники и напоминания. Записи телефонных разговоров, лекций и совещаний агент сможет превращать в структурированные расшифровки с краткими итогами и списком необходимых действий.

Ещё одна важная возможность — автоматическое выполнение рутинных задач. Personal Agent Core сможет работать в фоновом режиме, отслеживать ожидаемые письма и сообщения и уведомлять пользователя, когда появится нужная информация. Таким образом, вместо постоянной проверки почты и мессенджеров можно будет поручить эту работу ИИ.

Со временем система должна изучать привычки, интересы, предпочтения и планы владельца устройства, чтобы предлагать более подходящую помощь. Samsung фактически хочет превратить Galaxy AI из набора отдельных инструментов в полноценного цифрового помощника, способного самостоятельно выполнять поручения.

При этом для доступа ко всем возможностям Personal Agent Core, вероятно, потребуется платная подписка Galaxy AI Premium. Пока также неизвестно, когда именно появится новая система. Она может войти в бета-версию One UI 9.5 для Galaxy S26, выход которой ожидается позднее в этом месяце, либо дебютировать уже в стабильной версии оболочки вместе с серией Galaxy S27 в начале следующего года.