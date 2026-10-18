Гибридный бум в России: регистрации подключаемых моделей обновили рекорд — свыше 10 тыс. за месяц

В сентябре 2026 года в России зарегистрировали 10,2 тыс. подключаемых гибридов (PHEV), включая электромобили с увеличенным запасом хода (EREV). Это рекордный показатель за всё время наблюдений. По сравнению с сентябрём прошлого года количество регистраций выросло на 157%, а относительно августа — на 34%. Об этом сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Лидером рынка стала модель Evolute i-Space: в сентябре на учёт поставили 1733 таких автомобиля. Второе место занял Geely EX5 EM-R с результатом 1348 машин, а третье — Voyah Free (1008 регистраций). В первую пятёрку вошли Changan Qiyuan A06 (648 автомобилей) и Esteo V27 (590 единиц).

Доля подключаемых гибридов в общем объёме регистраций новых легковых автомобилей в сентябре достигла 8,3%.