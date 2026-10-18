В автомобилях Rivian появятся ИИ-агенты

Глава компании рассказал об интеграции ассистентов от Anthropic и других разработчиков

Компания Rivian, выпускающая электрические пикапы и внедорожники, начнёт интегрировать в свои автомобили ИИ-агентов от сторонних компаний, включая Anthropic. Об этом основатель и генеральный директор Роберт Скарджин рассказал на конференции TechCrunch Disrupt, не уточнив сроков внедрения.

Сейчас в автомобилях Rivian уже работает собственный голосовой ассистент, который понимает команды и управляет функциями машины: климат-контролем, подогревом сидений, резюмирует новости. По словам Скарджина, система сама выбирает, какую модель использовать: локальную на устройстве или облачную — в зависимости от сложности запроса. С мая ассистент получил доступ к внешним приложениям, включая Google Calendar.

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Для подключения внешних агентов требуется координация с разработчиками, чтобы они позволили интеграцию, объяснил Скарджин. При этом агенты не получат доступа к критическим системам управления: «Вы не захотите, чтобы агент решал, когда нажимать на тормоза или поворачивать руль. Всё, что относится к управлению автомобилем, агенту не передаётся».

Интеграция будет похожа на использование ассистентов на других устройствах. Скарджин привёл пример: водитель просит автомобиль включить вентиляцию, а затем спрашивает, что приготовить для гостей в пятницу: машина подтянет контекст из разговора с ассистентом на другом устройстве.

В компании отметили, что подробности раскроют на мероприятии AI & Autonomy Day в декабре.

Сторонние ассистенты в автомобилях уже появились у Tesla: в начале года она добавила доступ к чат-боту Grok.