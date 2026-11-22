Samsung рассматривает возможность повышения стартовых цен на смартфоны серии Galaxy S27, выход которой ожидается в 2027 году. Как сообщает издание CEO Score Daily, компании придётся пересмотреть первоначальные ценовые ориентиры из-за стремительного роста стоимости мобильной памяти.

Давление на бизнес уже заметно: мобильное подразделение MX и сетевое направление Samsung по итогам третьего квартала получили совокупный операционный убыток в размере 600 млрд вон при выручке 37,3 трлн вон. Это произошло даже после повышения заводских цен на Galaxy S26, складные смартфоны восьмого поколения и модели среднего класса.

Главной причиной стали расходы на память. Средняя закупочная стоимость мобильной памяти Samsung за январь — сентябрь увеличилась на 263% относительно среднегодового показателя предыдущего года. За девять месяцев внешние закупки таких компонентов обошлись компании в 7,6993 трлн вон, или 12,3% всех расходов подразделения Device eXperience на сырьё. Дополнительную нагрузку создало подорожание процессоров на 8%. Ситуацию осложняет высокий спрос на DRAM и NAND со стороны производителей серверов для искусственного интеллекта, ограничивающий доступность компонентов для смартфонов.

В Samsung признают, что давление на себестоимость сохранится и в 2027 году. Для восстановления прибыльности компания намерена активнее продвигать более дорогие модели и расширять использование собственной однокристальной системы Exynos 2700 в Galaxy S27, S27 Plus и ожидаемой версии Pro.