Samsung рассматривает возможность повышения цен серии Galaxy S27
Samsung пересматривает ценовую стратегию флагманской линейки на фоне роста себестоимости компонентов
Samsung рассматривает возможность повышения стартовых цен на смартфоны серии Galaxy S27, выход которой ожидается в 2027 году. Как сообщает издание CEO Score Daily, компании придётся пересмотреть первоначальные ценовые ориентиры из-за стремительного роста стоимости мобильной памяти.
Давление на бизнес уже заметно: мобильное подразделение MX и сетевое направление Samsung по итогам третьего квартала получили совокупный операционный убыток в размере 600 млрд вон при выручке 37,3 трлн вон. Это произошло даже после повышения заводских цен на Galaxy S26, складные смартфоны восьмого поколения и модели среднего класса.
Главной причиной стали расходы на память. Средняя закупочная стоимость мобильной памяти Samsung за январь — сентябрь увеличилась на 263% относительно среднегодового показателя предыдущего года. За девять месяцев внешние закупки таких компонентов обошлись компании в 7,6993 трлн вон, или 12,3% всех расходов подразделения Device eXperience на сырьё. Дополнительную нагрузку создало подорожание процессоров на 8%. Ситуацию осложняет высокий спрос на DRAM и NAND со стороны производителей серверов для искусственного интеллекта, ограничивающий доступность компонентов для смартфонов.
В Samsung признают, что давление на себестоимость сохранится и в 2027 году. Для восстановления прибыльности компания намерена активнее продвигать более дорогие модели и расширять использование собственной однокристальной системы Exynos 2700 в Galaxy S27, S27 Plus и ожидаемой версии Pro.