На предприятии Hanwang Microelectronics в китайской провинции Ляонин установили второй литограф ASML. Оборудование доставили на площадку строящегося производства 8-дюймовых пластин, после чего на линии завершили размещение двух комплектов литографического оборудования. Компания рассчитывает запустить производство до конца 2026 года.

Проект предполагает инвестиции в размере 3 млрд юаней и занимает территорию площадью 375 му — около 25 гектаров. Здесь планируют разрабатывать и массово выпускать высокотехнологичные MEMS-чипы для датчиков. По данным китайской стороны, в стране пока не хватает мощностей для крупносерийного производства таких компонентов.

Установка обоих литографов завершает подготовку оборудования для фотолитографического участка. Это важный этап производства микросхем: именно фотолитография переносит рисунок будущих структур на кремниевую пластину. Теперь предприятие может переходить к дальнейшему монтажу и настройке оборудования, проверке технологических процессов и подготовке к наращиванию выпуска.

Президент Hanwang Microelectronics Хуан Сянсян заявил, что компания ускорит установку и наладку оборудования, продолжит совершенствовать производственные процессы и сформирует специализированную команду. В работе также участвуют ASML и другие партнёры по цепочке поставок.

Власти демонстрационной зоны Шэньфу, где реализуется проект, обещают содействовать запуску предприятия, в том числе в вопросах настройки оборудования и оптимизации технологических процессов. Цель проекта — создать крупную китайскую базу по производству MEMS-датчиков и укрепить местную полупроводниковую отрасль.