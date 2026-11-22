В X опубликована очередная серия фотографий макетов iPhone Air 2 и стандартного iPhone 18. Главное изменение заметно на задней панели тонкого смартфона: вместо одной камеры, как у оригинального iPhone Air, теперь предусмотрены два модуля, расположенных рядом в продолговатом выступе. Такое решение напоминает компоновку камер складного iPhone Duo. При этом внешний вид базового iPhone 18 практически не изменился: смартфон сохранит вертикальный блок камер, знакомый по iPhone 17.

Согласно предыдущим утечкам, дополнительная камера iPhone Air 2 получит 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, который дополнит основную камеру с таким же разрешением. Также устройству приписывают 6,55-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, уменьшенный Dynamic Island и однокристальную систему серии A20. Ещё одним улучшением должна стать увеличенная ёмкость аккумулятора.

Несмотря на дополнительные возможности, iPhone Air 2, по слухам, сохранит чрезвычайно тонкий корпус толщиной всего 5,2 мм. Презентация смартфона и базового iPhone 18 ожидается весной 2027 года. По данным источников, производство дисплеев для обеих моделей планируют начать в марте.