Не всегда можно угадать позицию той или иной модели

iPhone 18 Pro и Pro Max против iPhone 17, Air и Duo. Аппараты свели вместе в большом тесте автономности

Авторы канала PhoneBuff решили сравнить автономность современных iPhone, как всегда, используя свой роботизированный манипулятор.

Для тестов они взяли iPhone 18 Pro и Pro Max, а также iPhone 17, Air и Duo. Напомним, iPhone 18 ожидается лишь весной.

Пять аппаратов довольно сильно отличаются ёмкостью аккумуляторов, а Duo заодно имеет совершенно иной форм-фактор.

Авторы тестируют смартфоны самыми разными типами нагрузки, что является попыткой сымитировать реальные сценарии использования. В этом случае они даже тестировали iPhone Duo как в разложенном, так и в сложенном положении.

На протяжении всего теста три модели были весьма близки друг к другу. Это iPhone 17, Air и Duo. Первым отключился именно iPhone 17, показав 9 часов 6 минут работы экрана. Следом за ним с результатом 9 часов 24 минуты отключился Air. Результат довольно любопытный, ведь у Air и батарея существенно меньше, и экран заметно крупнее.

Складной iPhone показал результат 10 часов 27 минут, что очень неплохо, учитывая форм-фактор и ёмкость аккумулятора.

iPhone 18 Pro продержался 11 часов 18 минут, а Pro Max закончил тест с результатом 14 часов 13 минут, на голову превзойдя всех.