iPhone 18 Pro и Pro Max против iPhone 17, Air и Duo. Аппараты свели вместе в большом тесте автономности
Не всегда можно угадать позицию той или иной модели
Авторы канала PhoneBuff решили сравнить автономность современных iPhone, как всегда, используя свой роботизированный манипулятор.
Для тестов они взяли iPhone 18 Pro и Pro Max, а также iPhone 17, Air и Duo. Напомним, iPhone 18 ожидается лишь весной.
Пять аппаратов довольно сильно отличаются ёмкостью аккумуляторов, а Duo заодно имеет совершенно иной форм-фактор.
Авторы тестируют смартфоны самыми разными типами нагрузки, что является попыткой сымитировать реальные сценарии использования. В этом случае они даже тестировали iPhone Duo как в разложенном, так и в сложенном положении.
На протяжении всего теста три модели были весьма близки друг к другу. Это iPhone 17, Air и Duo. Первым отключился именно iPhone 17, показав 9 часов 6 минут работы экрана. Следом за ним с результатом 9 часов 24 минуты отключился Air. Результат довольно любопытный, ведь у Air и батарея существенно меньше, и экран заметно крупнее.
Складной iPhone показал результат 10 часов 27 минут, что очень неплохо, учитывая форм-фактор и ёмкость аккумулятора.
iPhone 18 Pro продержался 11 часов 18 минут, а Pro Max закончил тест с результатом 14 часов 13 минут, на голову превзойдя всех.