Как Dynamic Island в iPhone. Смартфоны Samsung получат новые возможности в One UI 9.5

В One UI 9.5 компания Samsung экспериментирует с обновлённым интерфейсом Live Notifications, который напоминает Dynamic Island в смартфонах Apple.

В нынешних версиях оболочки индикатор активных уведомлений располагается слева от часов в строке состояния. Новый вариант переносит его в центр, непосредственно к вырезу фронтальной камеры. Сама плашка стала компактнее и получила изменённое оформление, хотя её края пока выглядят недостаточно проработанными.

Основные возможности системы сохранятся: нажатие на плашку раскрывает уведомление с дополнительными сведениями и элементами управления. При этом Samsung тестирует новый способ переключения между несколькими активными процессами: вместо вертикальных свайпов предлагается использовать горизонтальные. Live Notifications поддерживают различные системные и сторонние приложения благодаря платформе Android Live Updates.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Первая бета One UI 9.5 для смартфонов Galaxy S26 также принесла другие изменения интерфейса: улучшенное смешивание обоев на экране блокировки, более стеклянное оформление Now Bar, встроенную блокировку приложений App Lock, обновлённые настройки камеры и инструменты для здоровья.

Ожидается, что обновлённый интерфейс может появиться в одной из следующих версий One UI 9.5 или в финальном релизе, который предположительно выйдет вместе с Galaxy S27 в начале 2027 года.