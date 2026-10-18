Nvidia всё же не будет экономить? DigiTimes говорит, что большинство ускорителей Rubin сохранит 12-слойную память HBM4 ⁠ 1

Похоже, несмотря на катастрофу с ценами, Nvidia не будет менять свои изначальные планы и переводить свои ИИ-ускорители с 12-слойной памяти HBM4 на 8-слойную.

Изначально GPU Rubin были заявлены именно с 12-слойной с пропускной способностью 22 ТБ/с на каждый графический процессор. Затем в Сети появились новости о том, что Nvidia решила заменить её на 8-слойную ради экономии. Теперь же DigiTimes говорит, что большинство продуктов на базе Rubin, как ожидается, сохранят свою первоначальную 12-слойную память HBM4.

Впрочем, формулировка источника говорит о большинстве, то есть имеется вероятность, что какие-то продукты всё же могут перейти на HBM4 с восемью слоями.

Нюанс в том, что слои в HBM — это не просто сложность или стоимость памяти. Их количество напрямую влияет на объём одного стека и пропускную способность.

Что касается цен, аналитики TrendForce прогнозируют рост средней цены HBM в следующем году ещё на 121%.