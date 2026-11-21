10 050 мА·ч и экран 2,8K за $390. Планшет Oppo Pad Air 6 вышел в продажу, и у него есть версия с матовым экраном ⁠ 2

Oppo запустила продажи планшета Pad Air 6. Новинка предлагается в пяти конфигурациях, цены выглядят так:

8/128 ГБ — $390 (с господдержкой — $330);

8/256 ГБ — $450 ($380);

8/256 ГБ Soft Light — $495 ($420);

12/256 ГБ — $525 ($450);

12/256 ГБ Soft Light — $570 ($495).

Устройство получило 12,1-дюймовый экран с разрешением 2,8K и кадровой частотой 120 Гц. В версии Soft Light покрытие экрана матовое, оно должно уменьшать блики и снижать нагрузку на глаза при длительном использовании. Производитель позиционирует версию Soft Light как вариант для учёбы и чтения в аудиториях, библиотеках и других помещениях с ярким освещением. Компания обещает шесть лет стабильной работы устройства — производитель рассчитывает, что планшета хватит на весь период обучения от поступления до выпуска.

Oppo Pad Air 6 построен на SoC MediaTek Dimensity 7360 Super. Программная платформа — ColorOS 17 на Android 17. Планшет получил аккумулятор ёмкостью 10 050 мА·ч. Масса устройства составляет 603 грамма, толщина корпуса — 6,89 мм.