Новинка получила процессор Unisoc T7250 и по характеристикам практически повторяет модель Note60 W

Компания Doogee готовит к выпуску ещё один смартфон с необычным широкоэкранным дисплеем — Wide Core. Устройство уже появилось в официальном аккаунте производителя в WeChat.

По заявленным характеристикам, новинка практически идентична ранее анонсированной модели Note60 W, отличаясь оформлением задней панели и цветовыми вариантами. Внешне смартфон напоминает Huawei Pura X View, а его главной особенностью стал экран с нестандартным для обычных смартфонов соотношением сторон.

Doogee Wide Core оснащён 6,38-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10. Толщина корпуса составляет около 8,5 мм. За производительность отвечает однокристальная система Unisoc T7250, а питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч.

Смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 17. Также заявлена поддержка NFC.

Сроки начала продаж и география доступности Doogee Wide Core также остаются неизвестными.