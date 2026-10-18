Различить смартфоны можно разве что только по более широкому «подбородку» у Doogee

Китайцам надоело копировать Apple, и они переключились на Huawei? Doogee показала Note60 W, и этот смартфон сильно похож на Huawei Pura X View ⁠ 2

Doogee показала новый смартфон Note60 W на 140-й Кантонской ярмарке. Устройство получило нестандартный широкоформатный экран диагональю 6,38 дюйма с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч и предустановленную Android 17. Внешне новинка очень сильно напоминает Huawei Pura X View.

Сходство с Huawei Pura X View прослеживается в оформлении блока основных камер, их расположении, декоративных полосах на задней панели, размещении логотипа и даже используемых обоях. При этом у смартфона Doogee рамка экрана внизу заметно расширяется.

Согласно опубликованным производителем рекламным материалам, толщина корпуса Note60 W составляет около 8,4 мм. Соотношение сторон дисплея отличается от привычного для большинства современных смартфонов, однако разрешение экрана и другие подробности его характеристик пока не раскрыты.

Пока Doogee не раскрыла остальные характеристики Note60 W, не объявлена и стоимость смартфона.