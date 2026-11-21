Семь метановых двигателей Zenith отправляются на интеграцию с первой ступенью, а вторую ступень ракеты компания рассчитывает возвращать на Землю с помощью системы из 24 двигателей

Американская Stoke Space завершила разработку метанового двигателя Zenith для первой ступени своей новой ракеты Nova. Семь двигателей будут установлены на многоразовой первой ступени и при работе на полной мощности обеспечат суммарную тягу 700 000 фунтов. Первые лётные экземпляры уже проходят приёмочные испытания: по сообщению компании, двигатели каждую неделю отправляются на мыс Канаверал для интеграции с первой ступенью.

Главная особенность Nova — попытка сделать полностью многоразовой не только первую, но и вторую ступень ракеты. Именно её конструкция представляет наиболее необычную часть проекта. Для защиты при возвращении в атмосферу Земли Stoke Space разрабатывает теплозащитный экран с регенеративным охлаждением, вокруг которого расположены 24 двигателя малой тяги. Эта система должна обеспечить возвращение второй ступени после завершения полёта.

Источник изображения: Stoke Space

Ранее в этом году компания сообщила о прохождении этапа предварительной квалификации первой ступени. Вторая ступень пока продолжает испытания: специалисты проверяют её конструкцию под воздействием криогенных температур и проводят огневые испытания двигательной системы на испытательном комплексе Stoke Space в сельской местности штата Вашингтон.

Первый запуск Nova сейчас ожидается в 2027 году. Если разработчикам удастся реализовать задуманную схему, то ракета сможет возвращать для повторного использования обе ступени, включая ту, которая у большинства современных орбитальных носителей после отделения продолжает полёт без возможности возвращения.