Большая часть производственных мощностей Samsung по выпуску чипов памяти на период с 2027 по 2029 год уже зарезервирована. При этом некоторые заказчики добиваются заключения долгосрочных соглашений, которые гарантировали бы поставки вплоть до 2031 года. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на южнокорейские отраслевые источники.

Главная причина — стремительный рост спроса на память со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта. Крупные операторы дата-центров и разработчики ИИ стремятся заранее обеспечить себя необходимыми объёмами DRAM и HBM, опасаясь дальнейшего дефицита. По данным отраслевых источников, компании запрашивают не только дополнительные поставки в рамках действующих соглашений, но и продление контрактов на несколько лет вперёд.

Samsung уже заключила долгосрочные соглашения с десятью крупными заказчиками и ведёт переговоры ещё примерно с десятью компаниями. Во время конференции, посвященной показателям деятельности компании за третий квартал текущего года, представители Samsung сообщили, что рассчитывают обеспечить такими контрактами 60–70% своих производственных мощностей к 2030 году. В число клиентов, заинтересованных в долгосрочных поставках, входят не только операторы дата-центров и производители серверов, но также компании из автомобильной, мобильной и телекоммуникационной отраслей.

Ситуация осложняется тем, что быстро нарастить выпуск памяти не получится: строительство новых производственных площадок и установка оборудования требуют нескольких лет. Кроме того, переход на более сложные поколения HBM занимает дополнительные производственные ресурсы. Ранее Samsung предупреждала, что напряжённая ситуация с поставками памяти может сохраняться как минимум до 2028 года.