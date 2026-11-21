Акции компании Nvidia продолжают своё пике на фоне ситуации с бывшим главой Дженсеном Хуангом. За несколько дней компания потеряла треть своей капитализации, а за месяц почти половину.

На пике в начале октябре акции торговались у отметки около 240 долларов, а капитализация компании составляла более 5,7 трлн долларов. Сейчас же цена ценных бумаг составляет 125 долларов, а капитализация рухнула до 3 трлн. Это всё равно очень много, но теперь Nvidia не первая на рынке, а уже пятая.

Также стоит отметить, что текущие значения цены акций лишь немногим выше дна коррекции в 2025 году. Если не считать этот период, до того акции торговались около текущих отметок более двух лет назад. Фактически Nvidia обнулила двухлетний рост всего за месяц.

Также важно сказать, что падение обусловлено не только ситуацией с Хуангом. Как говорят аналитики, на это наложился и повышенный страх инвесторов о перегретости рынка ИИ, так как акции за последние недели упали и у многих других крупных IT-компаний.