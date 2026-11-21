REV1 сможет проводить эксперименты в микрогравитации до 6 месяцев, а затем доставлять полученные образцы на Землю. Первый полёт запланирован на 2030 год

Компания Space Cargo Unlimited представила проект многоразового космического аппарата REV1 на выставке Space Tech Expo в немецком Бремене. Его разрабатывают совместно с Thales Alenia Space. Аппарат предназначен для проведения экспериментов и производства материалов в условиях микрогравитации с последующим возвращением грузов на Землю.

REV1 получит герметичный внутренний объём 1200 л и систему энергоснабжения мощностью 2,5 кВт в непрерывном режиме. В зависимости от задачи аппарат сможет работать на орбите до 6 месяцев. Его конструкция предусматривает 2 многоразовых модуля: один будет возвращать грузы на Землю, а второй останется в космосе.

Источник изображения: Space Cargo Unlimited

В основе проекта лежит платформа BentoBox — разработанная Space Cargo Unlimited система для экспериментов и производства материалов на орбите. Компания уже планирует отправить её в космос в составе миссии массой около 1 т на возвращаемом аппарате Starfall компании SpaceX. Запуск ожидается не ранее 2028 года. В дальнейшем Space Cargo Unlimited намерена использовать BentoBox и на REV1.

Конструкция REV1 предусматривает возможность поздней установки грузов, чувствительных ко времени, например биологических образцов. Аппарат также оснастят системами снижения вибраций и перегрузок при запуске и возвращении, датчиками для передачи данных в реальном времени, автономным управлением и бортовыми вычислительными средствами. Это позволит контролировать эксперименты непосредственно во время пребывания на орбите.

Первый полёт REV1 намечен на 2030 год. По замыслу Space Cargo Unlimited, собственный возвращаемый аппарат даст компании больше возможностей для проведения орбитальных экспериментов и доставки их результатов заказчикам на Земле.